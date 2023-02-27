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Джонс назвал свои преимущества в бою против Гана

Американец верит в свою победу над французом.
Сегодня, 15:20
Джонс и Ган / Fight Network
Джонс и Ган / Fight Network

Бывший чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс высказался о навыках Сирила Гана.

"Три последних соперника Гана совершенно не умели защищаться. Эти ребята не смогли бы увернуться от удара, даже если бы их жизнь стояла на кону. Он дрался только с неповоротливыми боксерами", – написал американец в соцсетях.

Напомним, бой Джонс - Ган за вакантный титул в тяжелом весе состоится 5 марта на UFC 285 в Лас-Вегасе.

Ранее сообщалось, что Джонс обозначил экс-чемпиона UFC в тяжелом весе своим следующим соперником.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: UFC Джон Джонс

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