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Джонс обозначил экс-чемпиона UFC в тяжелом весе своим следующим соперником

Легенда ММА уже думает о будущем противостоянии.
Вчера, 21:22
Джонс и Миочич / fightnews.com
Джонс и Миочич / fightnews.com

Экс-чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс заявил, что хочет подраться со Стипе Миочичем.

"Стипе Миочич станет отличным вызовом. Конечно, я не смотрю за спину Сирилу Гану: передо мной стоит большая задача, но я положил глаз на Миочича. Люди считают его величайшим тяжеловесом всех времен.

Для меня честь возможность подраться с таким человеком. Шанс победить такого парня станет чем-то действительно особенным. Я хочу это сделать.

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Желаю укрепить свое наследие. Знаю, что должен драться с лучшими. Пока Стипе в игре, он будет моей следующей целью", – сказал Джонс в интервью TMZ.

Напомним, бой за вакантный титул в тяжелом весе между Джонсом и Ганом пройдет 5 марта на UFC 285 в Лас-Вегасе.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: UFC Джон Джонс Стипе Миочич

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