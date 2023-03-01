ПСЖ встал на защиту Хакими после обвинения игрока в изнасиловании
Марокканец заручился поддержкой руководства.
ПСЖ поддержал защитника Ашрафа Хакими, которого подозревают в изнасиловании.
"Клуб поддерживает игрока, который решительно отвергает обвинения и верит в справедливость.
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ПСЖ – организация, которая выступает за уважение на поле и за его пределами", – говорится в заявлении клуба.
Напомним, в полицию обратилась 23-летняя девушка, заявившая о половом акте с участием марокканца, совершенном без ее согласия. При этом она отказалась подавать заявление, однако делом все же заинтересовалась прокуратура.