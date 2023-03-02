Арсенал планирует подписать летом минимум 4 игроков

Райс и Кайседо все еще интересны клубу.

Арсенал намерен серьезно усилиться летом, чтобы соответствовать стандартам Лиги Чемпионов, сообщает The Times.

В клубе рассчитывают на доходы от Лиги Чемпионов, а потому главный тренер "канониров" Микель Артета хочет подписать двух полузащитников, вингера и левого защитника.

Кроме того Арсенал готов частично профинансировать будущие сделки за счет продажи игроков. Киран Тирни, Альбер-Мбойо Локонга и Нуну Тавареш - первые кандидаты на выход.

Также клубу предстоит принять решение по Эмилю Смит-Роу, который много пропускает из-за травм, Фоларину Балогуну, который вряд ли захочет греть лавку, и Граниту Джаке, чей контракт истекает летом 2024 года.

Артета считает, что клубу, для успешного выступления в Лиге Чемпионов, нужен более глубокий состав, а потому Арсенал проведет летом мощную трансферную кампанию.

Среди ключевых целей сейчас можно выделить Деклана Райса и Мойзеса Кайседо. Также ранее сообщалось об интересе "канониров" к одному из лидеров Лацио.