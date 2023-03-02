Неймар может принять участие в матче против Баварии

Бразилец находится под вопросом на предстоящий матч.

Нападающий ПСЖ Неймар надеется сыграть в ответном матче с Баварией в Лиге чемпионов. Об этом сообщает издание L’Équipe.

Бразилец восстанавливается после травмы голеностопа, которую он получил в матче 24-го тура Лиги 1 против Лилля (3:4).

Участие футболиста в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против Баварии не исключено. Вопрос касаемо того, сможет ли он сыграть, остается открытым, однако сам Неймар делает все возможное для восстановления.

Напомним, ПСЖ сыграет против Баварии в Мюнхене 8 марта.

Ранее сообщалось, что Неймар определился со своим будущим в ПСЖ.