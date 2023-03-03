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Александер-Арнольд: Будет сложно остановить Рэшфорда, но он не единственная угроза

Правый защитник Ливерпуля готовится к сложному противостоянию с лидером Манчестер Юнайтед.
Сегодня, 09:55
Трент Александр-Арнольд и Маркус Рэшфорд / Getty Images
Трент Александр-Арнольд и Маркус Рэшфорд / Getty Images

В воскресенье, 5 марта, на Энфилде пройдет главный матч всего 26-го тура Английской Премьер-лиги - Ливерпуль будет принимать в гостях Манчестер Юнайтед.

Год назад подопечные Юргена Клоппа уничтожили своего оппонента со счетом 4:0, но по мнению Трента Александер-Арнольда, спустя год все будет далеко не так, как в прошлый раз.

"Они играют в очень хороший футбол, но матчи никогда не бывают простыми, когда играешь против Юнайтед", - цитирует англичанина Sky Sports

"Манчестер Юнайтед - Ливерпуль это всегда сложное противостояние и у них всегда хорошая команда, хорошие игроки. Эти матчи никогда не бывают простыми и я уверен, воскресенье не станет исключением".

С высокой долей вероятности Александер-Арнольд будет играть на одном фланге со своим товарищем по сборной Англии Маркусом Рэшфордом, который находится в невероятной форме после ЧМ-2022. Но Трент не считает, что Маркус сильно изменился по сравнению с тем, что было раньше.

Трент Александр-Арнольд и Маркус Рэшфорд
Трент Александр-Арнольд и Маркус Рэшфорд / Источник: Getty Images

"Единственное, что поменялось, так это то, что в последнее время он забивает куда больше голов, но он все тот же игрок. Он всегда был угрозой и я уверен, он будет угрозой в воскресенье".

"Будет трудная игра, но это (противостояние с Рэшфордом) то, чего я с нетерпением жду - это будет хороший тест. Его сложно остановить, он игрок с множеством оружия в своем арсенале. Но я думаю, что это скорее командная игра, это не будет лишь противостояние один на один".

"У них в нападении есть не только Маркус. Это командная вещь и я беспокоюсь только о том, чтобы в воскресенье моя команда победила".

Ранее появилась информация, что Трент Александер-Арнольд может воссоединиться со своим партнером по сборной Англии.

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