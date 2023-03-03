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Игроки Манчестер Юнайтед в восторге от тренерского штаба тен Хага

Ассистенты нидерландца создали в клубе хорошую атмосферу.
Сегодня, 13:45
Эрик тен Хаг и его тренерский штаб / Getty Images
Эрик тен Хаг и его тренерский штаб / Getty Images

Футболисты Манчестер Юнайтед находятся в восторге от тренерского штаба Эрика тен Хага, сообщает Manchester Evening News.

В частности, игрокам очень нравится то, как работает Стив МакЛарен. Те, кто был в клубе в прошлом сезоне, сочли тренировки в Кэррингтоне более приятными.

МакЛарен гордится тем, что воспитывает молодых игроков, и сыграл важную роль в развитии Алехандро Гарначо.

Помощник Эрика тен Хага Митчелл ван дер Гааг в основном организует тренировки, а МакЛарен - один из самых активных тренеров.

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Напомним, что Стив МакЛарен был помощником сэра Алекса Фергюсона с февраля 1999 года по май 2001 года, пока он не возглавил Мидлсбро. 

Он привел Боро к их первому крупному трофею в финале кубка лиги 2004 года, после чего сменил Свена-Горана Эрикссона на посту главного тренера сборной Англии в 2006 году.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед Эрик тен Хаг

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