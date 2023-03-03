Неймар не сыграет в ответном матче против Баварии

Неймар не примет участие в ответном матче против Баварии в 1/8 финала Лиги Чемпионов.

Об этом рассказал главный тренер ПСЖ Кристоф Гальтье, который также признал, что это большая потеря для клуба.

"В двух ближайших матчах Ней не сыграет. Наш блок будет компактнее и плотнее. Без Неймара у нас вместо двух полузащитников будет три полузащитника и два атакующих футболиста.

Не могу сказать, что отсутствие Неймара – это незначительное событие. Это очень серьезная потеря для нас", – приводит слова Гальтье RMC Sport.

Напомним, ранее сообщалось, что французский гранд готов продать бразильца, если поступит достойное предложение.