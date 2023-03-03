iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Неймар не сыграет в ответном матче против Баварии

Об этом сообщали главный тренер парижан.
Сегодня, 16:36
Неймар / Getty Images
Неймар / Getty Images

Неймар не примет участие в ответном матче против Баварии в 1/8 финала Лиги Чемпионов.

Об этом рассказал главный тренер ПСЖ Кристоф Гальтье, который также признал, что это большая потеря для клуба.

"В двух ближайших матчах Ней не сыграет. Наш блок будет компактнее и плотнее. Без Неймара у нас вместо двух полузащитников будет три полузащитника и два атакующих футболиста.

Не могу сказать, что отсутствие Неймара – это незначительное событие. Это очень серьезная потеря для нас", – приводит слова Гальтье RMC Sport.

Напомним, ранее сообщалось, что французский гранд готов продать бразильца, если поступит достойное предложение.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: неймар ПСЖ

Статьи по теме

Жена Хакими разводится с ним на фоне слухов об изнасиловании Жена Хакими разводится с ним на фоне слухов об изнасиловании
Рамос может сменить клубную прописку Рамос может сменить клубную прописку
Неймар может принять участие в матче против Баварии Неймар может принять участие в матче против Баварии
Женский спринт в Нове Место: Ройзеланд выиграла гонку, Джима стала 11-й Женский спринт в Нове Место: Ройзеланд выиграла гонку, Джима стала 11-й
Помочь журналистам

Видео

"Гра незламних": документальный фильм про украинский футбол во время войны
"Гра незламних": документальный фильм про украинский футбол во время войны

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина впервые поднялась в ТОП-30, Ястремская сделала большой рывок
просмотров
Биатлон-2022/2023: этапом в Нове-Место возобновляется Кубок мира
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина поднялась на 14-е место, забронировав себе пять команд в еврокубках
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Биатлон18:21
Женский спринт в Нове Место: Ройзеланд выиграла гонку, Джима стала 11-й
Формула 118:20
Гран-при Бахрейна-2023: Алонсо быстрее Ферстаппена в обоих практиках
Украина17:52
Металлист - Рух: онлайн-трансляция матча 05.03.2023 УПЛ
Украина17:44
Динамо - Ингулец: онлайн-трансляция 16-го тура УПЛ
Европа17:23
Барселона продлила контракт с вице-капитаном клуба
Европа17:18
Манчестер Юнайтед может вступить гонку за хавбека Аякса
НБА17:06
Уиггинс пропускает матчи Голден Стэйт по "серьезным семейным причинам"
Европа16:47
Манчестер Юнайтед может вернуть Гринвуда в состав при выполнении двух условий
Европа16:36
Неймар не сыграет в ответном матче против Баварии
Европа16:18
"Это его судьба": Гвардиола назвал будущего тренера Манчестер Сити
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK