iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Адвокат Хакими высказался об обвинениях в изнасиловании в адрес игрока

Дело может не предаваться огласке.
Сегодня, 21:51
Ашраф Хакими / Getty Images
Ашраф Хакими / Getty Images

Фанни Колен, адвокат защитника ПСЖ Ашрафа Хакими, прокомментировала обвинения в изнасиловании в адрес игрока.

"Я хотела бы напомнить, что обвинительное заключение, последовавшее за слушанием, является обязательным шагом в отношении человека, обвиняемого в изнасиловании. Это предоставляет Хакими возможность защищаться, открывая перед ним большое количество прав, в первую очередь право на ознакомление с делом.

Хочу отметить, что заявитель отказалась подавать жалобу, а также пройти какое-либо медицинское или психологическое обследование и отказалась от очной ставки с Хакими, несмотря на то, что обвинение основано исключительно на ее словах.

Читайте также: Жена Хакими разводится с ним на фоне слухов об изнасиловании

По моему мнению, документы, имеющиеся в распоряжении суда, говорят о том, что это попытка вымогательства", – сказала Колен в интервью L’Équipe.

В свою очередь адвокат жертвы заявила, что не собирается предавать дело огласке. В ближайшее время может состояться судебное заседание.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ изнасилование Ашраф Хакими

Статьи по теме

Экс-игрок ПСЖ похвалил, а затем "уколол" трио Месси-Мбаппе-Неймар Экс-игрок ПСЖ похвалил, а затем "уколол" трио Месси-Мбаппе-Неймар
Неймар не сыграет в ответном матче против Баварии Неймар не сыграет в ответном матче против Баварии
Хакими выдвинули обвинения в изнасиловании Хакими выдвинули обвинения в изнасиловании
Жена Хакими разводится с ним на фоне слухов об изнасиловании Жена Хакими разводится с ним на фоне слухов об изнасиловании
Помочь журналистам

Видео

"Гра незламних": документальный фильм про украинский футбол во время войны
"Гра незламних": документальный фильм про украинский футбол во время войны

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина впервые поднялась в ТОП-30, Ястремская сделала большой рывок
просмотров
Биатлон-2022/2023: спринты выиграли норвежцы
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина поднялась на 14-е место, забронировав себе пять команд в еврокубках
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Европа22:50
Руководство Реала выразило недовольство игрой команды в матче против Барселоны
Европа22:32
Жиру вступился за мальчика, которого травили в школе
ММА22:18
Удачный набор веса: Джонс оказался тяжелее Гана на взвешивании
Другие страны21:55
Роналду стал игроком месяца в чемпионате Саудовской Аравии
Европа21:51
Адвокат Хакими высказался об обвинениях в изнасиловании в адрес игрока
Украина21:30
Динамо Киев: расписание и результаты матчей
Украина21:15
Федорив - официально игрок Днепра-1
Биатлон21:05
Украинцы примут участие в гонках преследования: составы команд
Киберспорт20:52
Counter Strike: Расписание и результаты турниров на 2023 год
Биатлон20:39
Биатлон-2022/2023: спринты выиграли норвежцы
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK