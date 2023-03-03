Адвокат Хакими высказался об обвинениях в изнасиловании в адрес игрока

Фанни Колен, адвокат защитника ПСЖ Ашрафа Хакими, прокомментировала обвинения в изнасиловании в адрес игрока.

"Я хотела бы напомнить, что обвинительное заключение, последовавшее за слушанием, является обязательным шагом в отношении человека, обвиняемого в изнасиловании. Это предоставляет Хакими возможность защищаться, открывая перед ним большое количество прав, в первую очередь право на ознакомление с делом.

Хочу отметить, что заявитель отказалась подавать жалобу, а также пройти какое-либо медицинское или психологическое обследование и отказалась от очной ставки с Хакими, несмотря на то, что обвинение основано исключительно на ее словах.

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По моему мнению, документы, имеющиеся в распоряжении суда, говорят о том, что это попытка вымогательства", – сказала Колен в интервью L’Équipe.

В свою очередь адвокат жертвы заявила, что не собирается предавать дело огласке. В ближайшее время может состояться судебное заседание.