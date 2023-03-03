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Руководство Реала выразило недовольство игрой команды в матче против Барселоны

Анчелотти подвергся критике.
Вчера, 22:50
Карло Анчелотти / Getty Images
Карло Анчелотти / Getty Images

Руководство Реала разочаровано тактикой Карло Анчелотти на матч с Барселоной (0:1). Об этом сообщает издание ESPN.

Некоторые высокопоставленные лица мадридского клуба раскритиковали отсутствие у Анчелотти запасного плана в игре, в которой Реал доминировал, однако ни разу не пробил в створ.

В руководстве "сливочных" считают, что Винисиус провалился, играя против Рональда Араухо. Обычно бразилец развивает атаки команды, но он ничего не сумел сделать против каталонцев.

Также недовольно коснулось и центра поля с линией обороны. Возрастные футболисты Лука Модрич и Тони Кросс физически не вытягивали этот матч, а игра защитников и вовсе была отвратительной.

Ранее Анчелотти назвал причину поражения от Барселоны в Кубке Испании.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Карло Анчелотти Реал Мадрид

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