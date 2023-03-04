Наполи - Лацио 0:1 видео гола и лучших моментов матча 03.03.23

В пятницу, 3 марта, в рамках 25-го тура Серии А Наполи встречался с Лацио.

Наполи большую часть матча пытался затолкать мяч в ворота Лацио, однако во второй половине встречи все пошло по другому сценарию. Хавбек Маттиас Весино отличился на 67-й минуте матча, выведя вперед римлян.

Данный поворот событий заставил неаполитанцев усерднее атаковать ворота гостей, однако их оборона была почти безупречной. Лацио смог отстоять минимальное преимущество, а Наполи впервые с прошлого года уступили на своем поле.

Вашему вниманию видеообзор матча Наполи - Лацио чемпионата Италии:

Наполи - Лацио 0:1

Голы: Весино, 67

Ожидаемые голы (xG): 0,85 - 0,19

Владение мячом: 64% - 36%

Удары: 13 - 3

Удары в створ: 2 - 2

Фолы: 12 - 7

Наполи: Мерет, Ди Лоренцо, Ррахмани, Ким Мин Чжэ, Оливера, Лоботка (Ндомбеле, 82), Зелиньски (Симеоне, 82), Замбо-Ангисса (Элмаз, 71), Лосано (Политано, 71), Осимхен, Кварацхелия.

Лацио: Проведель, Марушич, Габаррон, Романьоли, Хюсай, Луис Альберто, Весино, Милинкович-Савич, Фелипе Андерсон (Педро, 59), Дзакканьи (Канчельери, 82), Иммобиле.

Предупреждения: Габаррон (21), Осимхен (63).