Стерлинг определился со своим будущим в Челси

Вингер Рахим Стерлинг принял важное решение касаемо своего будущего. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

28-летний англичанин выражает преданность клубу и верит в то, что в ближайшее время проект "синих" добьется успехов не только на внутренней арене, но и в еврокубках.

Напомним, Стерлинг перешел в Челси прошлым летом из Манчестер Сити, подписав контракт с лондонцами до 2027 года.

В текущем сезоне на счету англичанина четыре гола и два ассиста в 19 матчах АПЛ.

Ранее сообщалось, что агент Стерлинга высказалась о его будущем.