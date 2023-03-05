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Стерлинг определился со своим будущим в Челси

Англичанин верит в проект лондонцев.
Сегодня, 18:49
Рахим Стерлинг / Getty Images
Рахим Стерлинг / Getty Images

Вингер Рахим Стерлинг принял важное решение касаемо своего будущего. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

28-летний англичанин выражает преданность клубу и верит в то, что в ближайшее время проект "синих" добьется успехов не только на внутренней арене, но и в еврокубках.

Напомним, Стерлинг перешел в Челси прошлым летом из Манчестер Сити, подписав контракт с лондонцами до 2027 года.

В текущем сезоне на счету англичанина четыре гола и два ассиста в 19 матчах АПЛ.

Ранее сообщалось, что агент Стерлинга высказалась о его будущем.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Рахим Стерлинг

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