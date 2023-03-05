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Интер - Лечче 2:0: обзор матча и результат игры 05.03.2023

"Нерадзурри" вернули себе вторую строчку в турнирной таблице.
Сегодня, 20:53
Интер - Лечче / Getty Images
Интер - Лечче / Getty Images

В воскресенье, 5 марта, в рамках 25-го тура Серии А Интер принимал на своем поле Лечче. Матч завершился победой хозяев со счетом 2:0.

"Нерадзурри" с первых минут встречи взяли игру под свой контроль. Миланский клуб не стеснялся больше владеть мячом и выстраивать позиционные атаки. Одна из таких привела к голу на 29-й минуте, который забил Генрих Мхитарян.

Следующий забитый мяч зрителям пришлось ждать уже во втором тайме. На этот раз отличился форвард Лаутаро Мартинес с передачи Дэнзела Думфриса.

В оставшееся время гости пытались организовать прорыв к воротам соперника, однако оборона Интера была крайне надежной, ввиду чего хозяева смогли почти без проблем удержать победный счет.

Статистика матча Интер - Лечче в 25-м туре Серии А

Интер - Лечче 2:0
Голы: Мхитарян, 29, Мартинес, 53

Ожидаемые голы (xG): 0,85 - 0,66
Владение мячом: 63% - 37%
Удары: 13 - 8
Удары в створ: 4 - 1
Фолы: 9 - 11

Интер: Онана, Думфрис (Д`Амброзио, 78), Дармиан, Ачерби, Бастони, Гозенс, Мхитарян (Брозович, 71), Чалханоглу (Гальярдини, 78), Барелла, Джеко, Мартинес (Лукаку, 71).

Лечче: Фальконе, Жандре, Туйя (Романьоли, 65), Умтити, Пеццелла, Мале (Блен, 57), Юлманд, Гонсалес (Хельгасон, 83), Ди Франческо (Банда, 82), Сисей, Эспето (Уден, 57).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: интер Серия А Лечче

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