Ключевой вингер Барселоны может пропустить матч с Реалом

Дембеле пока не восстановился после травмы.

Вингер Барселоны Усман Дембеле может не сыграть против Реала. Об этом сообщает журналист Решад Рахман.

Восстановление 25-летнего французского футболиста идет медленнее, чем ожидалось. Ввиду этого, участие Дембеле в игре с Реалом в рамках чемпионата Испании, которое пройдет 19 марта, находится под вопросом.

Напомним, вингер каталонского клуба получил травму в игре 19-го тура Ла Лиги против Жироны (1:0).

В текущем сезоне на счету француза пять голов и пять ассистов в 18 матчах Ла Лиги.

Ранее президент Барселоны выступил с заявлением касаемо будущего Дембеле в клубе.