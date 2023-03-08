Президент Барселоны определился с судьбой Бускетса в клубе

Президент Барселоны Жоан Лапорта прокомментировал ситуацию с истекающим контрактом опорного полузащитника Серхио Бускетса.

"У Бускетса истекает контракт, и он является ключевым игроком в раздевалке. Хави хочет, чтобы он остался, и он думает, что делать. У него есть и другие хорошие предложения о продолжении карьеры на другом уровне.

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Мы еще не сделали окончательного предложения, но сделаем его в ближайшее время. Мы хотим, чтобы он остался еще на один год. Он является образцовым игроком в мире футбола, и у него есть хорошие предложения", – сказал Лапорта в интервью Mundo Deportivo.

Напомним, этим летом у 34-летнего испанца истекает контракт с Барселоной, за которую футболист выступает с 2008 года.