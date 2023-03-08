Яремчук второй раз за сезон может получить нового тренера в Брюгге

Руководство Брюгге, за который выступает украинский нападающий Роман Яремчук, определилось с будущим главного тренера Скотта Паркера.

Как утверждает Nieuwsblad, в ближайшее время 42-летний английский специалист будет уволен с занимаемой должности после череды неудачных результатов команды.

Окончательное решение по поводу отставки Паркера было принято после разгромного поражения 1:5 от Бенфики в ответном матче 1/8 финала Лиг чемпионов и вылета из турнира.

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Англичанин возглавил Брюгге только в конце декабря прошлого года, сменив во главе команды Карла Хуфкенса. Под его руководством "черно-синие" провели 12 поединков, одержав всего две победы, а еще шесть игр свели вничью.

Ожидается, что на пост главного тренера Брюгге вернется Альфред Схредер, который в 2022 году приводил команду к чемпионству, после чего ушел в Аякс, но в январе этого года был уволен из амстердамского клуба.

Отметим, что сейчас Брюгге после 28 сыгранных матчей занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Бельгии, имея в своем активе 46 очков.