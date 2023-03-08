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Легенда МЮ - о Зинченко: Он играет фантастически и является большим преимуществом для Арсенала

Пол Скоулз высказался об игре украинца.
Сегодня, 19:56
Александр Зинченко / Getty Images
Александр Зинченко / Getty Images

Экс-хавбек МЮ и сборной Англии Пол Скоулз поделился мыслями об игре Александра Зинченко.

По словам Скоулза, украинец имеет огромное влияние не только на поле, но и за его пределами.

"Зинченко, как он сказал, наслаждается футболом. Вы видите, насколько хорошо он играет. Я собирался спросить его, он левый защитник или центральный полузащитник? Ему одинаково удобно играть на обеих позициях. Он играет фантастически хорошо и является большим преимуществом для Арсенала.

Я немного удивлен, что Манчестер Сити продал его, учитывая, какое влияние он оказывал на партнеров. Обычно фланговые защитники не играют такой большой роли в команде, но он имеет огромное влияние не только на поле, но и за его пределами", - заявил англичанин.

Напомним, ранее сообщалось, что конкурент Зинченка может покинуть Арсенал.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Зинченко

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