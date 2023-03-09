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Cтала известна зарплата Яремчука в Брюгге

Украинец входит в топ-5 по заработной плате в клубе.
Сегодня, 19:58
Роман Яремчук / Getty Images
Роман Яремчук / Getty Images

Стало известно, сколько зарабатывает Роман Яремчук в бельгийском Брюгге.

Как сообщает портал Salary Sport, украинцу платят 42 тысячи евро в месяц. Таким образом, за сезон сумма составляет приблизительо 2 млн евро.

Больше в команде зарабатывают лишь Симон Миньоле (71 тысяча евро в месяц), Ханс Ванакен (70 тысяч евро в месяц) и Дедрик Боята (49 тысяч евро в месяц).

Напомним, ранее стала известна зарплата Ярмоленко в Аль-Айне.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: брюгге Роман Яремчук

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