Cтала известна зарплата Яремчука в Брюгге

Украинец входит в топ-5 по заработной плате в клубе.

Стало известно, сколько зарабатывает Роман Яремчук в бельгийском Брюгге.

Как сообщает портал Salary Sport, украинцу платят 42 тысячи евро в месяц. Таким образом, за сезон сумма составляет приблизительо 2 млн евро.

Больше в команде зарабатывают лишь Симон Миньоле (71 тысяча евро в месяц), Ханс Ванакен (70 тысяч евро в месяц) и Дедрик Боята (49 тысяч евро в месяц).

Напомним, ранее стала известна зарплата Ярмоленко в Аль-Айне.