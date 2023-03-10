Поттер: Мудрик становится все сильнее, есть шанс, что с Лестером он сыграет

Коуч лондонского Челси Грэм Поттер высказался о возможности для Михаила Мудрика сыграть в матче против Лестера.

Специалист заявил, что он рассматривает вариант с выходом украинца, как минимум, на замену.

"Рис был болен, поэтому сегодня не тренировался. Он не сыграет завтра. У Рахима был небольшой дискомфорт в подколенном сухожилии, его участие в завтрашнем матче под сомнением. У Обамеянга была небольшая проблема со спиной, поэтому он снова выглядит так, будто пропустит игру. Все остальные в порядке.

Михаил, безусловно, участвует в этом уравнении. Это игрок, в которого мы очень верим, он адаптируется к новой ситуации. Когда он прибыл, он действительно был только в начале предсезонной кампании. Просто прийти и начать соревноваться в Премьер-лиге не так просто. Но день за днем и неделя за неделей он становится сильнее и сильнее, поэтому завтра он будет в составе. Есть шанс, что он сможет сыграть", - сказал Поттер.

Напомним, что вингер провел за "синих" 6 игр, не отличившись результативными действиями. В последних нескольких матчах он не выходил на поле.

Ранее сообщалось, что Усик признался шокировала ли сумма перехода Мудрика в Челси.