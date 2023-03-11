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Дешам назвал причину отсутствия Бензема на чемпионате мира-2022

Наставник французской национальной команды винит во всем повреждение игрока.
Сегодня, 09:51
Бензема и Дешам / France Football
Бензема и Дешам / France Football

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал свое решение не брать на ЧМ-2022 в Катаре форварда Карима Бензема.

"Я сказал ему: "Карим, чрезвычайной ситуации нет. Обсуди свое возвращение с Анчелотти". Когда я проснулся, я узнал, что он уехал. Это его решение, он не скажет вам ничего другого, я понимаю и уважаю его.

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Карим был в синяках, но этот ЧМ много значил для него. Диагноз нашего врача был таким же, как у Мадрида. Он не мог возобновить тренировки до 10 декабря", - говорится в заявлении Дешама в интервью Le Parisien Lequipe.

Напомним, в финале чемпионата мира-2022 в Катаре сборная Франции заняла вторую строчку, проиграв в финале Аргентине (3:3, 2:4 пен).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Франции Карим Бензема Дидье Дешам

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