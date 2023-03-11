Дешам назвал причину отсутствия Бензема на чемпионате мира-2022

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал свое решение не брать на ЧМ-2022 в Катаре форварда Карима Бензема.

"Я сказал ему: "Карим, чрезвычайной ситуации нет. Обсуди свое возвращение с Анчелотти". Когда я проснулся, я узнал, что он уехал. Это его решение, он не скажет вам ничего другого, я понимаю и уважаю его.

Читайте также: Эвра выразил недовольство сложившейся ситуацией вокруг Бензема в сборной Франции

Карим был в синяках, но этот ЧМ много значил для него. Диагноз нашего врача был таким же, как у Мадрида. Он не мог возобновить тренировки до 10 декабря", - говорится в заявлении Дешама в интервью Le Parisien Lequipe.

Напомним, в финале чемпионата мира-2022 в Катаре сборная Франции заняла вторую строчку, проиграв в финале Аргентине (3:3, 2:4 пен).