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Барселону могут исключить из еврокубков

Каталонский клуб подвергнется санкциям.
Сегодня, 10:50
ФК Барселона / Getty Images
ФК Барселона / Getty Images

Барселону могут лишить права выступать в еврокубках из-за коррупционного скандала с судьями. Об этом сообщает издание Marca.

Если вина клуба будет доказана, то УЕФА сможет отстранить каталонцев от участия в еврокубках, чтобы избежать репутационного ущерба турнирам. Регламенты подчеркивают, что клубы не должны использовать никаких незаконных методов для оказания влияния на результаты матчей как на национальном, так и на международном уровне. 

Таким образом, организация оставляет за собой право не допускать клубы, которые, заслужив право участвовать в еврокубках, не соответствуют всем условиям, изложенным в регламентах этих соревнований.

Напомним, у клуба возникли проблемы из-за предполагаемой коррупции при выплатах бывшему вице-президенту технического судейского комитета Хосе Марии Энрикесу Негрейре.

Ранее сообщалось, что прокуратура подала иск на Барселону и экс-президента клуба.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона уефа

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