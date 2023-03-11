Барселону могут исключить из еврокубков

Барселону могут лишить права выступать в еврокубках из-за коррупционного скандала с судьями. Об этом сообщает издание Marca.

Если вина клуба будет доказана, то УЕФА сможет отстранить каталонцев от участия в еврокубках, чтобы избежать репутационного ущерба турнирам. Регламенты подчеркивают, что клубы не должны использовать никаких незаконных методов для оказания влияния на результаты матчей как на национальном, так и на международном уровне.

Таким образом, организация оставляет за собой право не допускать клубы, которые, заслужив право участвовать в еврокубках, не соответствуют всем условиям, изложенным в регламентах этих соревнований.

Напомним, у клуба возникли проблемы из-за предполагаемой коррупции при выплатах бывшему вице-президенту технического судейского комитета Хосе Марии Энрикесу Негрейре.

Ранее сообщалось, что прокуратура подала иск на Барселону и экс-президента клуба.