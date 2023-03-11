Вратарь-герой сборной Аргентины признался, что не любит серии пенальти

Голкипер Астон Виллы и сборной Аргентины Эмилиано Мартинес рассказал, что не любит участвовать в сериях послематчевых пенальти.

"Я никогда не хочу доводить до пенальти, потому что шансы – 50 на 50. Не могу сказать: "Сейчас будет серия пенальти, и я ее выиграю". Потому что это очень сложно. Я знаю, что в любой момент могу проиграть, и я должен это принять.

Я встал на колени, когда Лаутаро не пришлось бить последний пенальти, ведь это значило, что мы победили, а я этого и хотел.

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Серия пенальти – это бросок монеты, остается только молиться. Так что нет, меня не привлекают серии пенальти", – сказал Мартинес в интервью Goal.com.

Напомним, сборная Аргентины обыграла Францию в финале ЧМ-2022 в серии пенальти со счетом 4:2 (основное время – 3:3).