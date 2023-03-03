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Мартинес: Эта Аргентина – не лучшая в истории, нам повезло победить

Аргентинец признал не самую яркую игру своей команды.
Сегодня, 18:55
Эмилиано Мартинес / Getty Images
Эмилиано Мартинес / Getty Images

Голкипер Астон Виллы Эмилиано Мартинес заявил, что не считает нынешнюю сборную Аргентину лучшей в истории.

"По моему мнению, мы не лучшие в истории.

Помню, как я спросил Лео Месси, чем эта команда отличается от той, что была в 2014-м. Я помню сборную, которая в 2006-м проиграла Германии по пенальти. Там выступали прекрасные игроки, они показывали очень хороший футбол.

Единственное отличие заключается в том, что нам повезло победить. Нам повезло выиграть Кубок Америки. Это объединило всех. Затем мы сыграли финал на Уэмбли, на котором было 80 тысяч аргентинцев. Тогда нам повезло, что все сложилось именно так. На чемпионате мира – тоже. Нам повезло выиграть две серии пенальти. Не было такого, что мы играли в тики-таку и выигрывали каждый матч со счетом 3:0.

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В отличие от предыдущих сборных, нам повезло выигрывать. В 2014-м сборная играла в финале чемпионата мира, и мяч не шел в ворота. Лео сказал мне, что сборная была такой же, и только в этом заключается единственное отличие.

Для кого-то мы стали лучшей сборной Аргентины в истории, но не для меня. Но если мы повторим этот успех еще раз, тогда я соглашусь. До тех пор, пока мы не сделаем это снова, мне сложно согласиться", – сказал Мартинес в интервью TyC Sports.

Напомним, в финале чемпионата мира-2022 сборная Аргентины обыграла Францию (3:3, 4:2 пен).

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