Реал - Эспаньол 3:1: обзор и результат игры 11.03.2023

Мадридский клуб первым пропустил, но сумел добыть три очка.

В субботу, 11 марта, в рамках 25-го тура Ла Лиги Реал Мадрид встречался с Эспаньолом. Матч завершился победой хозяев со счетом 2:1.

Первыми в данной игре отличились гости. Эспаньол сумел разыграть интересную контратаку, которую завершил Хоселу. Испанец отправил мяч в ворота Тибо Куртуа после прострела с фланга.

Пропущенный гол сильно раззадорил Реал. Сначала Винисиус после сольного прохода забил мяч, возобновив паритет. Вывел вперед хозяев гол Эдера Милитао. Бразилец ударом головой отравил мяч в ворота после подачи с фланга.

После этого игра знатно успокоилась. Мадридцы уверенно контролировали игру, а Эспаньол не смог переломить ход встречи, уступив "сливочным" на выезде, однако поставить финальную точку в матче смог Марко Асенсио.

Статистика матча Реал - Эспаньол в 25-м туре Ла Лиги

Реал Мадрид - Эспаньол 3:1

Голы: Винисиус, 22, Милитао, 39, Асенсио, 90 - Хоселу, 8

Ожидаемые голы (xG): 1,49 - 0,93

Владение мячом: 72% - 28%

Удары: 22 - 8

Удары в створ: 7 - 3

Фолы: 11 - 15

Реал Мадрид: Куртуа, Карвахаль, Начо, Милитао, Камавинга, Асенсио, Модрич, Кроос, Тчуамени, Вальверде, Винисиус Жуниор, Родриго.

Эспаньол: Пачеко, Санчес, Хиль, Серджи Гомес, Монтес, Кабрера, Пьер-Габриэль, Грагера, Винисиус Коста, Дардер, Хоселу, Брэйтуэйт.

Предупреждения: Кабрера (19), Винисиус Жуниор (32), Хиль (56).