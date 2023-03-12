ПСЖ спасся на последних минутах в матче против аутсайдера

В субботу, 11 марта, в рамках французской Лиги 1 ПСЖ встречался со скромным Брестом.

После поражения от Баварии казалось команда Гальтье должна реабилитроваться перед фанатами, но не тут-то было. Один из аутсайдеров чемпионата дал бой парижскому гранду.

ПСЖ активно начали игру, но хозяева успешно оборонялись и остро контратаковали. Счет удалось открыть лишь на 37-й минуте, когда Солер добивал в почти пустые ворота.

Однако Брест сравнял счет еще до перерыва, разрезав одной передачей всю звездную оборону ПСЖ. А второй тайм стал копией первого, одни беззубо атаковали, а другие просто пытались огрызаться.

Однако на 90-й минуте оборона Бреста ошиблась, Мбаппе получил мяч в районе центрального круга и вышел 1 на 1 с кипером. Француз реализовал свой момент безошибочно, вырывая три очка в сложнейшем противостоянии.

Статистика матча Брест - ПСЖ Д 27-го тура чемпионата Франции

Брест - ПСЖ 1:2

Голы: Онора, 43 - Солер, 37, Мбаппе, 90

Ожидаемые голы (xG): 0,75 - 2,63

Владение мячом: 39% - 61%

Удары: 7 - 17

Удары в створ: 2 - 8

Фолы: 6 - 12

Брест: Бизот - Фадига (Эрей, 81), Дари, Брассье, Дюверн - Онора, Дель Кастийо (Лемарешаль, 76), Белькебла - Ле-Мелу, Маньетти, Мунье (Ле Дуарон, 67).

ПСЖ: Доннарумма - Пембеле (Бернат, 75), Рамос, Данилу Перейра, Мендеш - Верратти, Фабиан Руис (Витинья, 75), Солер (Экитик, 81) - Заир-Эмери (Саншеш, 89), Месси, Мбаппе.

Предупреждения: Белькебла, 86 - Мбаппе, 86