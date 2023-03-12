Барселона находится в шаге от продления контракта с ключевым вингером клуба

Барселона близка к продлению контракта с вингером Усманом Дембеле. Об этом сообщает издание Diario Sport.

Каталонский клуб готовится к заключительным переговорам о продлении контракта француза. Нынешнее соглашение с игроком действует до лета 2024 года.

У Дембеле очень хорошие отношения с главным тренером Хави, и он чувствует себя комфортно в Барселоне. При этом сам футболист рассчитывает на щедрое финансовое предложение.

В текущем сезоне на счету 25-летнего француза пять голов и пять ассистов в 18 матчах Ла Лиги.

Ранее сообщалось, что Кессье выступил с заявлением касаемо своего будущего в Барселоне.