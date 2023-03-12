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Манчестер Юнайтед - Саутгемптон: обзор и результат матча чемпионата Англии 12.03.2023

"Красным дьяволам" большую часть матча с аутсайдером пришлось отбиваться.
Сегодня, 18:02
Манчестер Юнайтед - Саутгемптон / Getty Images
Манчестер Юнайтед - Саутгемптон / Getty Images

В рамках 27 тура чемпионата Англии Манчестер Юнайтед встретился с Саутгемптоном.

"Красные дьяволы" не смогли добыть победу в матче с последней командой АПЛ, однако болельщики могут винить в этом арбитра.

Сперва Энтони Тейлор удалил Каземиро, пересмотрев свое решение дать желтую карточку после просмотра VAR, а спустя немногим меньше десяти минут не обратился к услугам видеоассистента, когда Армель Белла-Котчап сыграл рукой в штрафной.

Во втором тайме "святые", почувствовав возможность добыть важную победу, воспользовавшись численным преимуществом стали играть раскованее и чаще создавать острые моменты. Так, на 54 минуте Джеймс Уорд-Праус опасно пробил со штрафного, но попал в штангу, а на 65 минуте Тео Уолкотт заставил вступать в игру Давида де Хеа, пробив в правый нижний угол.

Впрочем, и у МЮ все же возникали шансы выйти вперед. Одним из таких не воспользовался Бруну Фернандеш, ударив в штангу с дальней дистанции. Таким образом, команды разошлись миром так и не открыв счет.

Статистика матча чемпионата Англии Манчестер Юнайтед - Саутгемптон

Манчестер Юнайтед - Саутгемптон 0:0

xG: 0.92 - 1.28
Владение мячем: 46% - 54%
Удары: 10 - 18
Удары в створ: 4 - 4 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: саутгемптон манчестер юнайтед

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