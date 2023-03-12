Лапорта: Барселона стала жертвой всеобщей кампании по дискредитации
Испанский функционер встал на защиту своего клуба.
Президент Барселоны Жоан Лапорта прокомментировал обвинения, выдвинутых против клуба из-за дела с сотрудничества с судейским комитетом.
"Кулес, можете быть спокойны. Барселона не виновна в том, в чем ее обвиняют, и стала жертвой всеобщей кампании по нанесению ущерба ее чести.
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В этом нет ничего удивительного, мы будем защищать Барселону и докажем, что клуб невиновен. Многим придется исправлять свои ошибки", – написал Лапорта в твиттере.
Напомним, речь идет о деле Негрейры, связанном с платежами бывшему вице-президенту технического судейского комитета за "объяснения тех или иных решений арбитров".