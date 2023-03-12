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Лапорта: Барселона стала жертвой всеобщей кампании по дискредитации

Испанский функционер встал на защиту своего клуба.
Сегодня, 19:21
Жоан Лапорта / Getty Images
Жоан Лапорта / Getty Images

Президент Барселоны Жоан Лапорта прокомментировал обвинения, выдвинутых против клуба из-за дела с сотрудничества с судейским комитетом.

"Кулес, можете быть спокойны. Барселона не виновна в том, в чем ее обвиняют, и стала жертвой всеобщей кампании по нанесению ущерба ее чести.

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В этом нет ничего удивительного, мы будем защищать Барселону и докажем, что клуб невиновен. Многим придется исправлять свои ошибки", – написал Лапорта в твиттере.

Напомним, речь идет о деле Негрейры, связанном с платежами бывшему вице-президенту технического судейского комитета за "объяснения тех или иных решений арбитров".

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Жоан Лапорта

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