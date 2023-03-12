Рома - Сассуоло 3:4 видео голов и лучших моментов матча 12.03.23

В воскресенье, 12 марта, в рамках 26-го тура Серии А Рома принимала Сассуоло. Матч завершился победой гостей со счетом 4:3.

С 13-й минуты игры на поле началась голевая феерия. Сначала Сассуоло дважды отличился в ворота соперника, благодаря усилиям Армана Лорьянте.

Далее Рома отквитала один мяч, но после этого случился ключевой момент встречи. Защитник Мараш Кумбулья получил красную карточку, а гости - пенальти, который реализовал Доменико Беррарди.

На 51-й минуте Пауло Дибала подарил надежду римскому клубу на камбэк, одноко Андреа Пинамонти похоронил ее, забив почти в концовке. Джорджиньо Вейналдум сумел сократить отставание, однако было уже слишком поздно.

Вашему вниманию видеообзор матча Рома - Сассуоло:

Статистика матча чемпионата Италии Рома - Сассуоло

Рома - Сассуоло 3:4

Голы: Залевски, 26, Дибала, 51, Вейналдум, 90+4 - Льоренте, 13, 18, Беррарди, 45+4 пен, Пинамонти, 75

Ожидаемые голы (xG): 1,74 - 4,08

Владение мячом: 54% - 46%

Удары: 17 - 19

Удары в створ: 7 - 10

Рома: Руй Патрисиу, Смоллинг, Кумбула, Рожер, Спинаццола (Карсдорп, 46), Вейналдум, Матич (Камара, 56), Бове (Дибала, 46), Залевски (Вольпато, 77), Эль-Шаарави, Абрахам (Майхшак, 77).

Сассуоло: Консильи, Толян, Феррари, Руан (Эрлич, 64), Рожерио, Лопес (Обианг, 64), Фраттези, Матеус Энрике, Берарди (Байрами, 76), Пинамонти, Лорьянте (Дефрель, 76).

Предупреждения: Смоллинг (9), Лопес (50), Матич (54), Руан (58), Рожер (73), Камара (86).

Удаление: Кумбула (45).