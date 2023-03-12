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Атлетик - Барселона 0:1: обзор и результат матча чемпионата Испании 12.03.2023

Каталонский клуб в крайне непростом поединке вырвал три очка.
Вчера, 23:57
Атлетик - Барселона / Getty Images
Атлетик - Барселона / Getty Images

В воскресенье, 12 марта, в рамках 25-го тура Ла Лиги Атлетик Бильбао принимал Барселону. Матч завершился победой гостей со счетом 1:0.

С первых минут команды взяли высокий темп, атакуя ворота соперника каждые 30 секунд, однако спешка всегда приводила к потере мяча.

Лишь к середине первого тайма игра нормализовалась. Атлетик пытался сделать массированную навалу на ворота Барселоны, однако Жюль Кунде был настоящей стеной, не позволяя сопернику в решающий момент пробить.

Источник: Getty Images

Под занавес 45-минутки вингер каталонцев Рафинья сумел открыть счет. Бразилец воспользовался задержкой последнего защитника, тем самым избежав офсайда, и мощным ударом нерабочей ногой открыл счет голам.

Второй тайм уже всецело контролировала Барселона. "Сине-гранатовые" хотели малой кровью организовать второй забитый мяч, а тем времени Хави постепенно менял игроков атаки на защитников.

Крайне спорным моментом в концовке стал отмененный гол Иньяки Уильямса. Дело не в офсайде, а в игре рукой Икера Муниаина в игровом эпизоде перед забитым мячом, после чего арбитр забрал у басков один балл.

Статистика матча чемпионата Испании Атлетик - Барселона

Атлетик - Барселона 0:1
Гол: Рафинья, 45+1

Ожидаемые голы (xG): 0,91 - 0,95
Владение мячом: 34% - 66%
Удары: 15 - 10
Удары в створ: 5 - 2

Атлетик: Агирресабала, Де Маркос, Мартинес, Вивиан, Баленсиага (Берчиче, 70), Рауль Гарсия (Муниаин, 64), Дани Гарсия, Весга (Саррага, 64), Уильямс, Беренгер, Уильямс.

Барселона: тер Штеген, Серджи Роберто, Кристенсен, Кунде, Бальде, Бускетс, де Йонг, Гави, Левандовски, Рафинья, Ферран Торрес (Кессье, 68).

Предупреждения: Уильямс (30), Серджи Роберто (76).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Ла Лига Атлетик Бильбао

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