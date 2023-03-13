Экс-вратарь Шахтера и Кривбасса умер в возрасте 40 лет

В возрасте сорока лет погиб экс-вратарь Андрей Лазарчук. Об этом сообщила пресс-служба Кривбасса, за который Лазарчук выступал с 1999 по 2001.

Причина смерти бывшего голкипера в данный момент остается не установленной.

Помимо Кривбасса украинец выступал за Шахтер, Гелиос и Игросервис. Также он успел провести два матча за сборную Украины на юношеском Евро-2001.

После завершения карьеры игрока Лазарчук работал в Кристале из Херсона, Николаеве и уже упомянутом Кривбассе в качестве тренера вратарей.

Напомним, ранее сообщалось, что в Кот-д'Ивуаре погиб местный 21-летний защитник.