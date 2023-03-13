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Милан - Салернитана: обзор и результат матча чемпионата Италии 13.03.2023

"Россонери" разошлись миром с аутсайдером чемпионата.
Вчера, 23:47
Милан - Салернитана / Getty Images
Милан - Салернитана / Getty Images

В рамках 26 тура чемпионата Италии Милан встретился с Салернитаной.

"Россонери" подошли к этому матчу в необычном сочетании состава, и это им не сильно помогло.

Несмотря на то, что хозяева поля постоянно давили на защитут аутсайдера Серии А по-настоящему серьезная возможность забить возникла лишь единожды за первый тайм. Она и стала голевой. Забитым мячем отличился Оливье Жиру.

Во втором тайме "морские коньки" слегка выровняли ситуацию на поле, что помогло им сравнять счет. Забитым голом отметился Булайе Диа.

После этого коллектив Стефано Пиоли пытался вырвать победу, будучи ближе всего к этому на 70 минуте, однако судья не назначил пенальти в ворота Гильермо Очоа. В концовке встречи Алессандро Флоренци и Златан Ибрагимович также были близки, чтобы принести миланскому клубу три очка, но и их старания оказались тщетными. В итоге, на табло остался ничейный счет, которым может быть довольна только Салернитана.

Статистика матча чемпионата Италии Милан - Салернитана

Милан - Салернитана 1:1

Голы: Жиру, 45+2 - Диа, 62

xG: 2.18 - 0.79
Владение мячем: 64% - 36%
Удары: 24 - 6
Удары в створ: 4 - 3

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан Салернитана

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