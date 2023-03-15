"Альвина Царенко - лгунья": Вербич опроверг, что провел ночь с трансгендером

Экс-игрок киевского Динамо Беньямин Вербич заявил, что его фотографии с трансгендером - фейк.

Напомним, что бывшая девушка футболиста Альвина Царенко поделилась фотографией Вербича с полуголым трансгендером и заявила, что они провели вместе ночь.

Экс-динамовец в своем Инстаграме опубликовал заявление, в котором обвинил Царенко во лжи, а фотографию назвал Фотошопом. Мол, это все сделано, чтобы получить преимущество в суде, где пара будет решать судьбу своего сына.

"Прошу прощения, что беспокою вас этим всем мусором от миссис Альвины Царенко, но чувствую, что должен сделать это, ведь эта ложь, которая касается моей личной жизни, идет от нее с целью повлиять на греческое правосудие, ожидающее на рассмотрения петиции об опеке над моим сыном и решение по этому поводу.

Альвина прифотошопила пенис к фото моей бывшей девушки Лилли и теперь утверждает, что я ходил в клуб с еще двумя трансгендерами. На этот раз это моя двоюродная сестра Ернея и ее подруга Катя из Словении.

Альвина также привлекается к ответственности за ее клевету, которая является своего рода местью для нее. Знайте, что кроме ее очевидных "качеств", Альвина Царенко также непреодолимая лгунья", - написал Беньямин.