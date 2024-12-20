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Бывший легионер Динамо остался без клуба после разрыва контракта

Хавбек будет искать новый "дом".
Сегодня, 10:52

Словенский вингер Беньямин Вербич покинул греческий Панатинаикос в статусе свободного агента, сообщили в клубе.

31-летний футболист по обоюдному согласию разорвал действующее соглашение с клубом, за который выступал с лета 2022 года.

В этом сезоне он полностью выпал из ротации и даже не попадал в заявку клуба на поединки.

Вербич выступал за Динамо в течение четырех лет и провел за киевлян 121 матч во всех турнирах, отметившихся 37 голами. Летом Вербич вместе со сборной Словении вышел в плей-офф Евро-2024 и больно вылетел оттуда от Португалии..

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Беньямин Вербич

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