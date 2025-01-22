Бывший легионер Динамо сменил клуб в Греции

Бывший вингер киевского Динамо Беньямин Вербич стал игроком греческого Левадиакоса.

Один из аутсайдеров чемпионата Греции на своем официальном сайте объявил о начале сотрудничества со словенцем. 31-летний игрок пополнил состав своей новой команды в статусе свободного агента после того, как недавно разорвал контракт с Панатинаикосом.

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Детали сделки не уточняются, но, по данным Transfermarkt, договор футболиста с Левадиакосом рассчитан до конца текущего сезона.

Левадиакос на данный момент идет третьим с конца в чемпионате Греции, занимая 12-ю позицию.

За Панатинаикос Вербич выступал с лета 2022 года, но в нынешнем сезоне перестал попадать в заявку команды и провел на поле лишь пару минут в матче квалификации Лиги Европы. Всего за свой предыдущий греческий клуб словенец сыграл 58 поединков, отличившись семью голами и двумя результативными передачами.

В составе киевского Динамо Вербич пребывал с января 2018 года по март 2022 года.

Ранее сообщалось, что экс-нападающий Динамо стал игроком середняка второго чешского дивизиона.

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