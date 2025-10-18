iSport.ua
Яремчук провел первый матч в сезоне, вернувшись после травмы

Украинский нападающий принял участие в победном матче Олимпиакоса в чемпионате Греции.
Сегодня, 20:15       Автор: Игорь Мищук
Роман Яремчук / Getty Images
В субботу, 18 октября, Олимпиакос встречался на выезде с Ларисой в матче седьмого тура чемпионата Греции.

Гости одержали победу со счетом 2:0 благодаря Аюбу Эль-Кааби, который отличился дважды еще в первом тайме, забив с игры в дебюте встречи и реализовав пенальти перед перерывом.

На 72-й минуте автора дубля на поле сменил украинский нападающий Роман Яремчук.

Читай также: Два незасчитанных гола и ассист: Яремчук помог Олимпиакосу избежать поражения в спарринге

Для украинца, который восстановился после травмы, этот матч стал первым в сезоне. Форвард получил повреждение еще в начале августа в спарринге, из-за чего пропустил стартовый отрезок текущей кампании.

Лариса - Олимпиакос 0:2

Голы: Эль-Кааби, 2, 45 (пен.)

Олимпиакос, набрав 16 очков, вышел на первой место в чемпионате Греции, однако имеет равное количество баллов с АЕК, который свой матч седьмого тура проведет позже.

Напомним, что сегодня после травмы на поле также вернулся украинский вингер Жироны Виктор Цыганков, приняв участие в матче испанской Ла Лиги с Барселоной (1:2).

