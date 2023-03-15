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Быстрее Мбаппе: Одноклубник Мудрика высоко оценил скоростные качества украинца

Уэсли Фофана считает, что у француза нет шансов в скоростном забеге против вингера "синих".
Вчера, 22:53
Михаил Мудрик / Getty Images
Михаил Мудрик / Getty Images

Защитник Челси Уэсли Фофана высказался о скоростных качествах украинца Михаила Мудрика.

В рамках Youtube-шоу The Clubhouse на клубном канале "синих" у Фофана спросили быстрее ли Мудрик всех игроков, с которыми играл француз.

Центрбэк не задумываясь ответил, что да, а затем одноклубник и соотечественник игрока Бенуа Бадиашиле переспросил Уэсли, вспомнив о Килиане Мбаппе.

На это Фофана ответил, что у форварда ПСЖ нет шансов противостоять Михаилу в этом аспекте игры.

Напомним, ранее Мудрик показал бутсы в патриотическом стиле.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Килиан Мбаппе Михаил Мудрик

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