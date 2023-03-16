Артета: Нам придется сыграть лучше, чем в прошлый раз, чтобы победить Спортинг

В рамках 1/8 финала Лиги Европы Арсенал на своем поле примет Спортинг.

Наставник "канониров" Микель Артета высказался о предстоящем важном противостоянии.

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"Футболисты очень хорошо ладят между собой, и вы это чувствуете. Между игроками хорошо сочетается желание выиграть и конкуренция, и они также знают, когда им наслаждаться. Поэтому атмосфера всегда хорошая. Мы стремимся выиграть. То же самое было, когда мы были в Лиссабоне, но нам придется играть лучше, чем в Лиссабоне, чтобы завтра обыграть Спортинг.

Лига Европы отвлекает от АПЛ? Нет. У нас не было больших европейских вечеров в течение трех лет, особенно из-за COVID. Завтрашний будет один из таких вечеров, и, надеюсь, мы создадим действительно хорошую атмосферу и насладимся ею. Наши болельщики будут на стадионе. Они увидят игру против действительно хорошей команды, которая собирается поставить перед нами большой вызов"

Испанец также высказался о состоянии некоторых игроков, а именно Габи Жезуса, Эмиля Смит-Роу и Эдди Нкетиа.

"Было замечательно видеть Жезуса на поле. Вы можете почувствовать счастье от всех вокруг него: болельщиков, игроков, персонала. Мы скучали по нему и теперь мы рады, что он вернулся. Мы должны правильно подойти к тому, сколько минут ему выделить. Но Габби чувствует себя хорошо каждый день, когда тренируется. Он говорит, что становится все лучше и лучше, так что это действительно положительный момент.

Нкетиа? Ему становится лучше. Он все еще не может играть, но осталось несколько недель. Надо набраться терпения - это была неприятная травма. Это вызов, но слава Богу, что травма не настолько серьезная. Поэтому он в выигрышном положении.

Смит-Роу знает, как сильно мы его любим, как сильно скучали по нему и насколько нам нужны его качества. Теперь ему нужно доказать свою силу. Ему нужно доказать, насколько он хочет побеждать и какой вклад он собирается сделать для этой команды. Быть лучшим и побеждать - он должен будет показать это, чтобы попасть в старт", - резюмировал специалист.

Стоит сказать, что поединок состоится уже сегодня, 16 марта, в 22:00 по Киеву, а первая встреча закончилась со счетом 2:2.