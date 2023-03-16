Анри может вернуться к тренерской деятельности

Экс-ассистент главного тренера Сборной Бельгии и наставник Монако Тьерри Анри может вернуться к деятельности тренера.

Как сообщают L’Equipe, специалист имеет шанс возглавить женскую сборную Франции, которая вскоре примет участие на женском ЧМ-2023.

Источник отмечает, что в таком варианте заинтересована местная федерация футбола, но пока не спешит предлагать французу должность, ведь не уверена, что Анри заинтересован.

Напомним, ранее Анри высказался о кризисе Ливерпуля.