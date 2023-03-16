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Анри может вернуться к тренерской деятельности

Экс-игрок может получить необычную должность.
Сегодня, 15:01
Тьерри Анри / Getty Images
Тьерри Анри / Getty Images

Экс-ассистент главного тренера Сборной Бельгии и наставник Монако Тьерри Анри может вернуться к деятельности тренера.

Как сообщают  L’Equipe, специалист имеет шанс возглавить женскую сборную Франции, которая вскоре примет участие на женском ЧМ-2023.

Источник отмечает, что в таком варианте заинтересована местная федерация футбола, но пока не спешит предлагать французу должность, ведь не уверена, что Анри заинтересован.

Напомним, ранее Анри высказался о кризисе Ливерпуля.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: франция Тьерри Анри

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