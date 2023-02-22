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Анри высказался о кризисе Ливерпуля

Легендарный француз считает, что наставник "красных" не виноват в результатах команды.
Сегодня, 17:59
Тьерри Анри / Getty Images
Тьерри Анри / Getty Images

Экс-нападающий Арсенала и сборной Франции Тьерри Анри поделился мыслями о текущем состоянии Ливерпуля.

Француз выразил уверенность в том, что Юрген Клопп должен остаться в команде. 

Я не могу понять, что происходит с этой командой. Они пропускают слишком много голов. Мы видели это в играх с Брентфордом и Вулверхэмптоном, видели это в матче с Реалом.

Они вели 2:0, но не просто не удержали преимущество, а получили пять голов в ответ. Я не думаю, что им нужно менять тренера. Клопп должен остаться в Ливерпуле, но некоторые футболисты должны уйти. Сразу несколько игроков стартового состава Ливерпуля больше не соответствуют уровню этой команды. Им нужна перестройка. Эпоха нынешнего Ливерпуля завершена", - резюмировал Анри в эфире CBS Sports.

Напомним, ранее Клопп прокомментировал унизительное поражение от Реала.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль Тьерри Анри

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