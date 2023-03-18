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Челси - Эвертон 2:2: обзор матча и результат игры 18.03.2023

К сожалению, Виталий Миколенко отыграл всего 12 минут, а Михаил Мудрик вовсе не принял участие в поединке.
Вчера, 21:57
Эвертон / Getty Images
Эвертон / Getty Images

В Лондоне на Стэмфорд Бридж завершился матч 28-го тура АПЛ между Челси и Эвертоном.

К сожалению, и Михаил Мудрик, и Виталий Миколенко начали встречу со скамейки запасных. И если экс-киевлянин вышел на последние 12 минут, то экс-"горняк" так и не появился на поле.

В первом тайме хозяева поля полностью владели преимуществом, однако до гола дело так и не дошло. Зато во втором тайме болельщики получили компенсацию.

Уже на старте второй половины Жоау Феликс вывел "синих" вперед. Но подопечные Грэма Поттера, несмотря на все созданные моменты, не смогли удвоить преимущество.

Источник: Getty Images

Вместо этого "ириски" сумели сравнять счет усилиями Абдулайе Дукуре, который головой успешно замкнул подачу.

Источник: Getty Images

Но и паритет продержался недолго - "пенсионеры" получили право на 11-метровый удар, который реализовал Кай Хаверц.

Источник: Getty Images

Вскоре на поле появился Миколенко, который заменил капитана Шэймуса Коулмена. Кульминация матча состоялась на последних минутах. Эллис Симмс ворвался в штрафную Челси и пробил мимо Кепы Аррисабалаги.

Источник: Getty Images

В итоге команды заработали по баллу. Челси на данный момент занимает 10-е место, имея в активе 38 очков, а Эвертон идет 15-м с 26-ю очками.

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Статистика матча Челси - Эвертон 28-го тура АПЛ

Челси - Эвертон 2:2
Голы: Феликс, 52, Хаверц, 76 - Дукуре, 69, Симмс, 89.

Владение мячом: 69% - 31%
Удары: 20 - 12
Удары в створ: 7 - 3
Фолы: 8 - 12
Ожидаемые голы (xG): 2.56 - 1.54

Челси: Аррисабалага - Фофана (Чалоба, 86), Кулибали, Бадьяшиль - Джеймс, Фернандес, Ковачич (Лофтус-Чик, 81), Чилуэлл - Пулишич (Галлахер, 62), Хаверц, Феликс (Чуквуэмека, 86).

Эвертон: Пикфорд - Коулмен (Миколенко, 84), Кин, Тарковски, Годфри - Ивоби, Дукуре, Гуйе (Симмс, 79), Онана, МакНил - Грэй.

Предупреждения: Кулибали, Джеймс - Гуйе, МакНил.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси эвертон АПЛ Виталий Миколенко Михаил Мудрик

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