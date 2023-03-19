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Атлетико - Валенсия 3:0: обзор матча и результат игры 18.03.2023

"Летучие мыши" улетели из Мадрида побитыми и без очков.
Сегодня, 00:19
Атлетико Мадрид / Getty Images
Атлетико Мадрид / Getty Images

В Мадриде на Цивитас Метрополитано завершился матч 26-го тура испанской Ла Лиги, в котором местный Атлетико принимал в гостях Валенсию.

Команда Диего Симеоне еще в первом тайме обозначила сопернику, кто в итоге заберет три очка.

 На 23-й минуте Антуан Гризманн забил свой 9-й гол в чемпионате, реализовав передачу Маркоса Льоренте. А сразу после перерыва Янник Ферейра Карраско с передачи Родриго Де Пауля удвоил преимущество "матрасников".

Источник: Getty Images

Источник: Getty Images

В середине второй половины на поле появились Альваро Мората и Тома Лемар, которые спустя всего три минуты после выхода на замену на двоих организовали третий гол Атлетико, который оказался последним в этот вечер.

Источник: Getty Images

В итоге Атлетико не только закрепился на третьем месте, но и приблизился к Реалу, который идет вторым - между двумя мадридскими командами отрыв в пять очков.

Валенсия в свою очередь продолжает борьбу за выживание: 17-е место и 26 очков (столько же у Хетафе и Альмерии из зоны вылета).

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Статистика матча Атлетико - Валенсия 26-го тура Ла Лиги

Атлетико - Валенсия 3:0
Голы: Гризманн, 23, Карраско, 49, Лемар, 67.

Владение мячом: 55% - 45%
Удары: 14 - 9
Удары в створ: 6 - 1
Фолы: 12 - 9
Ожидаемые голы (xG): 2.41 - 1.03

Атлетико: Облак - Савич, Хименес, Эрмосо - Молина, Льоренте (Барриос, 70), Коке (Витсель, 77), Де Пауль (Лемар, 64), Карраско (Корреа, 70) - Депай (Мората, 64), Гризманн.

Валенсия: Мамардашвили - Фулькье, Джемерт, Озкачар, Гайя - Коррея (Лино, 63), Нико (Алмейда, 71), Гильямон, Муса (Мориба, 63) - Дуро (Кавани, 71), Клюйверт (Кастильехо, 77).

Предупреждения: Гризманн, Льоренте.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: валенсия атлетико мадрид Ла Лига

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