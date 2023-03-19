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Удинезе - Милан 3:1 видео голов и лучших моментов матча 18.03.2023 Серии А

Представляем вашему вниманию обзор прошедшего поединка чемпионата Италии.
Сегодня, 00:30
Удинезе - Милан / Getty Images
Удинезе - Милан / Getty Images

В субботу, 18 марта, в рамках 27-го тура итальянской Серии А Милан отправился в гости к Удинезе.

Хозяева поля были далеко не гостеприимны, отгрузив в ворота Майка Меньяна сразу три гола. "Россонери" сумели ответить лишь реализованным пенальти в исполнении Златана Ибрагимовича.

Вашему вниманию видео всех голов матча Удинезе - Милан в двадцать седьмом туре Серии А:

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Удинезе - Милан 3:1
Голы: Перейра, 9, Бето, 45+5, Эхизибуэ, 70 - Ибрагимович, 45+3.

Владение мячом: 36% - 64%
Удары: 14 - 10
Удары в створ: 5 - 6
Фолы: 16 - 9
Ожидаемые голы (xG): 2.33 - 2.06

Удинезе: Сильвестри - Бекао, Бийол, Перес - Эхизибуэ (Эбоселе, 88), Самарджич (Ловрич, 73), Волас, Перейра (Арслан, 81), Удоги (Зегелар, 88) - Саксесс (Товен, 73), Бето.

Милан: Меньян - Калулу, Тиау, Томори (Калабрия, 76) - Салемакерс (Ребич, 64), Беннасер (Крунич, 64), Тонали, Балло Туре - Диас (Ориги, 76), Ибрагимович (де Кетеларе, 76), Леау.

Предупреждения: Перес, Волас, Эбоселе, Бекао - Калулу, Тонали.

Источник: MEGOGO

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан удинезе Серия А

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