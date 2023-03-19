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Зинченко - один из худших игроков Арсенала в матче с Кристал Пэлас

Украинец был заменен по ходу второго тайма
Сегодня, 19:25
Александр Зинченко / Getty Images
Александр Зинченко / Getty Images

В рамках 28 тура АПЛ Арсенал добыл очередную уверенную победу в сезоне, разгромив Кристал Пэлас.

Статистический портал Whoscored выставил оценки игрокам обеих команд по завершению поединка.

Украинец Александр Зинченко стал одним из худших игроков "канониров" в этом матче. Защитник получил 6.8 баллов, проведя на поле 65 минут.

Среди игроков, вышедших в основе, меньше только у Габриэля Магальяеша и Аарона Рамсдейла.

В данный момент коллектив Микеля Артеты опережает Манчестер Сити в АПЛ на 8 очков, однако у "горожан" на матч меньше.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Арсенал Лондон Александр Зинченко

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