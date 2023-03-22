iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Игроки Реала попросили коллег из Барселоны провести воспитательные беседы с Гави

Представителям "королевского клуба" очень не понравилось поведение 18-летнего испанца во время Эль Класико.
Сегодня, 00:43
Дани Карвахаль и Гави / Getty Images
Дани Карвахаль и Гави / Getty Images

Противостояние между мадридским Реалом и Барселоной практически всегда проходит при повышенном градусе напряжения и конкуренции между игроками.

Не стала исключением их недавняя встреча на Камп Ноу, когда каталонцы обыграли своего заклятого врага благодаря голу Франка Кессье уже в добавленное ко второму тайму время.

Однако был один момент, который остался вне поля зрения арбитра, что очень разозлило "бланкос".

После того, как Дани Себальос столкнулся с Робертом Левандовски, Гави, не теряя ни секунды, влетел в спинку игрока Реала, сбив того с ног.

Как сообщает Madrid Universal, мадридские футболисты были очень расстроены поведением 18-летнего полузащитника "сине-гранатовых", назвав его действия "неспортивными".

Также, по словам Адриана Санчеса, игроки Реала уже отправили сообщения некоторым звездам Барселоны, пожаловавшись на поведение Гави и якобы попросив их поговорить с тинейджером по тому же поводу.

Читай также: Гави может бесплатно покинуть Барселону будущим летом

В некоторых сообщениях в Испании также утверждается, что "бланкос" считают, что судьи дают юному игроку каталонцев большую свободу действий на поле.

За свою короткую карьеру на высшем уровне Гави сделал себе имя своим бесстрашным и агрессивным поведением, которое не всем приходится по нраву.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Эль Класико Реал Мадрид Ла Лига гави

Статьи по теме

Женская Лига чемпионов: Бавария и Барселона одержали минимальные победы Женская Лига чемпионов: Бавария и Барселона одержали минимальные победы
Гави может бесплатно покинуть Барселону будущим летом Гави может бесплатно покинуть Барселону будущим летом
ESL Pro League Season 17: NaVi сыграют с россиянами, FaZe с бразильцами ESL Pro League Season 17: NaVi сыграют с россиянами, FaZe с бразильцами
Легенда Манчестер Юнайтед возглавит звезд МЛС в матче против Арсенала Легенда Манчестер Юнайтед возглавит звезд МЛС в матче против Арсенала
Помочь журналистам

Видео

Рома - Барселона: онлайн-трансляция матча 1/4 финала женской Лиги чемпионов
Рома - Барселона: онлайн-трансляция матча 1/4 финала женской Лиги чемпионов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина и Костюк обновили личные рекорды, Швентек - первая ракетка
просмотров
Биатлон-2022/2023: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина отдалилась от 13-го места
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Киберспорт01:21
ESL Pro League Season 17: NaVi сыграют с россиянами, FaZe с бразильцами
Другие страны01:03
Легенда Манчестер Юнайтед возглавит звезд МЛС в матче против Арсенала
Европа00:43
Игроки Реала попросили коллег из Барселоны провести воспитательные беседы с Гави
Европа00:17
Экс-форвард Челси и Лидса вошел в тренерский штаб сборной Англии
Вчера, 23:58
Лига Чемпионов23:58
Женская Лига чемпионов: Бавария и Барселона одержали минимальные победы
Киберспорт23:28
NaVi с огромными проблемами обыграли 00Nation
НБА23:27
Тренер Индианы - об Эмбииде: Он ходячий чит-код НБА
Бокс23:11
Тренер Фьюри озвучил план на бой с Усиком
Европа22:58
Гави может бесплатно покинуть Барселону будущим летом
Бокс22:39
Польский супертяжеловес стал спарринг-партнером Усика
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK