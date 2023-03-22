Игроки Реала попросили коллег из Барселоны провести воспитательные беседы с Гави

Представителям "королевского клуба" очень не понравилось поведение 18-летнего испанца во время Эль Класико.

Противостояние между мадридским Реалом и Барселоной практически всегда проходит при повышенном градусе напряжения и конкуренции между игроками.

Не стала исключением их недавняя встреча на Камп Ноу, когда каталонцы обыграли своего заклятого врага благодаря голу Франка Кессье уже в добавленное ко второму тайму время.

Однако был один момент, который остался вне поля зрения арбитра, что очень разозлило "бланкос".

После того, как Дани Себальос столкнулся с Робертом Левандовски, Гави, не теряя ни секунды, влетел в спинку игрока Реала, сбив того с ног.

Как сообщает Madrid Universal, мадридские футболисты были очень расстроены поведением 18-летнего полузащитника "сине-гранатовых", назвав его действия "неспортивными".

Также, по словам Адриана Санчеса, игроки Реала уже отправили сообщения некоторым звездам Барселоны, пожаловавшись на поведение Гави и якобы попросив их поговорить с тинейджером по тому же поводу.

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В некоторых сообщениях в Испании также утверждается, что "бланкос" считают, что судьи дают юному игроку каталонцев большую свободу действий на поле.

За свою короткую карьеру на высшем уровне Гави сделал себе имя своим бесстрашным и агрессивным поведением, которое не всем приходится по нраву.