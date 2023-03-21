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Гави может бесплатно покинуть Барселону будущим летом

По решению суда игрок вернется не только к старому номеру, но и к старому контракту.
Вчера, 22:58
Гави / Getty Images
Гави / Getty Images

Коммерческий суд отклонил апелляцию Барселоны на решение Ла Лиги отказать в регистрации нового контракта и игрового номера Гави.

Как сообщает BT Sport, 18-летний полузащитник теперь вновь не считается игроком первой команды. В связи с этим он вновь будет выступать под 30-м номером, а также будет действовать его старый контракт.

В нем был прописан пункт, по которому Гави может бесплатно покинуть "сине-гранатовых" будущим летом. Барселона же в новом контракте прописала невероятную сумму отступных, как она это делает в большинстве случаев.

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Напомним, что Ла Лига не зарегистрировала новый контракт игрока с клубом, так как каталонцы опоздали со сроком подачи документов - дедлайн был установлен на 1 марта. При этом Барселона утверждает, что все было сделано вовремя.

 

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