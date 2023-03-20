Роберто: Ждем Месси в Барселоне уже сейчас
Испанец хочет воссоединиться с бывшим партнером по команде.
Хавбек Барселоны Серджи Роберто заявил, что игроки клуба ждут возвращения Лионеля Месси.
"Мы примем его с распростертыми объятиями. Кто не будет готов к возвращению Месси?
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Но мы все-таки не хотим говорить об этом слишком много, потому что решения принимают президент, тренер и другие люди. Но если речь об игроках, то мы ждем его уже сейчас", – сказал Роберто в интервью Mundo Deportivo.
В текущем сезоне на счету 35-летнего аргентинца 13 голов и 13 ассистов в 23 матчах Лиги 1.