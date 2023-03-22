Сборная Украины U-19 уступила Люксембургу в элит-раунде отбора на ЧЕ-2023

Коллектив Сергея Нагорняка не смог добыть важную победу на старте квалификации на континентальное первенство.

Прошел стартовый поединок элит-раунда отбора к ЧЕ-2023 по футболу до 19 лет, где Украина встретилась с Люксембургом.

Наша сборная под руководством Сергея Нагорняка удачно начала матч, забив усилиями Игоря Горбача уже на 12 минуте, однако не смогла удержать преимущество, пропустив спустя минут.

Второй гол в ворота Украины был забит уже во втором тайме. Автором дубля стал Леон Эльшан.

Уже в компенсированное время команды обменялись удалениями. В составе "сине-желтых" красную получил Даниил Удод, а у соперника удалили Аймана Дардари.

Украина U-19 - Люксембург U-19 1:2

Голы: Горбач, 12 - Эльшан,17, 59

Удаления: Удод, 90+2 - Дардари, 90+4