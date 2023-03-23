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Кэмпбелл: Зинченко с Эвертоном делал то, чего я никогда не видел

Украинец получил похвалу от экс-игрока "канониров".
Сегодня, 20:20
Александр Зинченко / Getty Images
Александр Зинченко / Getty Images

Бывший нападающий Арсенала Кевин Кэмпбелл выступил с похвалой в адрес защитника клуба Александра Зинченко.

"Позвольте мне вот что сказать: за все мое время в футболе я никогда не видел, чтобы левый защитник появлялся на правом фланге и разыгрывал мяч с правым вингером, организуя тому проход к воротам и гол, как это было с Эвертоном.

Он просто идет туда, откуда может повлиять на игру. И Микель Артета ему доверяет, и видно, что команда верит, что Зинченко способен сделать свое дело.

Мы видим, что Джака прибавляет, когда Зинченко на поле, что прибавляет Мартинелли, мы видели, как Жезуспроводит при нем хорошие матчи, мы видели, как здорово сочетается с ним в центре поля Парти. Что за игрок!" – сказал Кэмпбелл в интервью Highbury Squad.

В текущем сезоне на счету 26-летнего украинца один гол и два ассиста в 21 матче АПЛ.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: арсенал Александр Зинченко

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