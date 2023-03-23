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Тухель заменит Нагельсманна на посту тренера Баварии

Бывший тренер Боруссии вернется в немецкую Бундеслигу.
Вчера, 23:31
Томас Тухель / Getty Images
Томас Тухель / Getty Images

По информации многих зарубежных источников, мюнхенская Бавария решила плодотворно воспользоваться международной паузой и уволить Юлиана Нагельсманна.

Согласно с Фабрицио Романо, следующим тренером мюнхенского клуба станет Томас Тухель. Сообщается, что он согласился принять "ротен" по ходу этого сезона. О его назначении будет объявлено в ближайшее время.

По информации Джанлуки Ди Марцио, Тухель подпишет контракт на 2,5 года - до лета 2025 года

Напомним, что Томас Тухель находится без работы с того момента, как в сентябре 2022 года он был уволен из лондонского Челси. Ранее он работал в таких клубах, как Майнц, Боруссия Дортмунд и ПСЖ.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Томас Тухель Бавария Мюнхен Юлиан Нагельсманн

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